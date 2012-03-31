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Грассхоппер - Сьон

31.03.2012, Суббота, 19:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Супер-Лига, 27 тур Грассхоппер - Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 2:1 Сьон
9 тур
22 сентября, четверг 21:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Сьон
22 тур
26 февраля, суббота 19:45 Сьон 2:0 Грассхоппер
17 тур
5 декабря, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Грассхоппер
8 тур
10 ноября, среда 21:45 Грассхоппер 0:4 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 19:45 Сьон 1:0 Грассхоппер
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Сьон
11 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Сьон 2:3 Грассхоппер
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Грассхоппер 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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