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Кевийи - Анжер

21.01.2012, Суббота, 22:00 мск Руан, стадион Робер Диошон Франция. Кубок, 1/16 финала Кевийи - Анжер
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 января, суббота 19:00 Кевийи 1:0 Анжер
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