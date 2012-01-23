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Тур - Монпелье

23.01.2012, Понедельник, 23:30 мск Тур, стадион Стад де ла Валле дю Шер Франция. Кубок, 1/16 финала Тур - Монпелье
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