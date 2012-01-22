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Валансьен - Бастия

22.01.2012, Воскресенье, 21:00 мск Валансьен, стадион Стад дю Айно Франция. Кубок, 1/16 финала Валансьен - Бастия
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