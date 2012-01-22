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Марсель - Гавр

22.01.2012, Воскресенье, 23:45 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Кубок, 1/16 финала Марсель - Гавр
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
17 января, суббота 21:00 Марсель 2:0 Гавр
3 тур
23 августа, суббота 21:00 Гавр 0:1 Марсель
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