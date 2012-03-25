Введите ваш ник на сайте

Янг Бойз - Тун

25.03.2012, Воскресенье, 18:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Супер-Лига, 26 тур Янг Бойз - Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Тун 1:1 Янг Бойз
6 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:2 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 22:15 Янг Бойз 0:1 Тун
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Тун
1 тур
17 июля, суббота 19:45 Тун 1:1 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
(подробнее)
Ксамакс: снято 26
...
  • Читайте нас: 