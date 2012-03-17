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Грассхоппер - Янг Бойз

17.03.2012, Суббота, 20:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Супер-Лига, 25 тур Грассхоппер - Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 21:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
13 тур
24 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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