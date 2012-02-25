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Люцерн - Янг Бойз

25.02.2012, Суббота, 20:45 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Супер-Лига, 22 тур Люцерн - Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Люцерн
4 тур
6 августа, суббота 18:00 Люцерн 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Люцерн
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Янг Бойз
2 тур
24 июля, суббота 19:45 Янг Бойз 1:1 Люцерн
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
35 тур
13 мая, четверг 22:15 Люцерн 5:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Люцерн
15 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Люцерн
6 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:2 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
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Ксамакс: снято 26
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