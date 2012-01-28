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Халл Сити - Кроули Таун

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Кингстон-апон-Халл, стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Халл Сити - Кроули Таун
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