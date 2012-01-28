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Стивенидж - Ноттс Каунти

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Стивенидж - Ноттс Каунти
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