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Дерби Каунти - Сток Сити

28.01.2012, Суббота, 19:00 мск Дерби, стадион Прайд Парк Англия. Кубок, 1/16 финала Дерби Каунти - Сток Сити
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/4 финала
2 декабря, вторник 22:45 Сток Сити 0:1 Дерби Каунти
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