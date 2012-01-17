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Миллуолл - Дагенхэм энд Редбридж

17.01.2012, Вторник, 23:45 мск Лондон, стадион Нью Дэн Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Миллуолл - Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
7 января, суббота 17:00 Дагенхэм энд Редбридж 0:0 Миллуолл
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