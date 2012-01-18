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Урексхем - Брайтон

18.01.2012, Среда, 23:15 мск Урексхем, стадион Рэйскурс Граунд Англия. Кубок, 1/32 финала Урексхем - Брайтон
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
7 января, суббота 19:00 Брайтон 1:1 Урексхем
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