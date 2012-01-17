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Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс

17.01.2012, Вторник, 23:59 мск Лондон, стадион Лофтус Роуд Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Куинз Парк Рейнджерс - Милтон Кинс Донс
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
7 января, суббота 19:00 Милтон Кинс Донс 1:1 Куинз Парк Рейнджерс
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