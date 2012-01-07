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Уотфорд - Брэдфорд Сити

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Уотфорд - Брэдфорд Сити
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