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Эвертон - Тамуорт

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Эвертон - Тамуорт
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