Введите ваш ник на сайте

Цюрих - Грассхоппер

12.02.2012, Воскресенье, 19:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Супер-Лига, 20 тур Цюрих - Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Цюрих
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Цюрих 6:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:1 Цюрих
27 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 1:0 Грассхоппер
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Цюрих
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:0 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
6 мая, четверг 21:45 Грассхоппер 4:0 Цюрих
21 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Цюрих 3:2 Грассхоппер
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Грассхоппер 1:0 Цюрих
9 тур
12 сентября, суббота 19:45 Цюрих 4:3 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 34 22 8 4 78:33 +45 74
2. Люцерн 34 14 12 8 46:32 +14 54
3. Янг Бойз 34 13 12 9 52:38 +14 51
4. Серветт 34 14 6 14 45:53 -8 48
5. Тун 34 11 10 13 38:41 -3 43
6. Цюрих 34 11 8 15 44:43 +1 41
7. Лозанна-Спорт 34 8 6 20 29:61 -32 30
8. Грассхоппер 34 7 5 22 31:67 -36 26
9. Сьон * 34 15 8 11 40:35 +5 17
10. Ксамакс 18 7 5 6 22:22 0 0
* - Сьон: снято 36
(подробнее)
Ксамакс: снято 26
...
  • Читайте нас: 