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Маклсфилд Таун - Болтон

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Маклсфилд, стадион Мосс Роуз Англия. Кубок, 1/32 финала Маклсфилд Таун - Болтон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 2 раунд
23 августа, вторник 23:00 Болтон 2:1 Маклсфилд Таун
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