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Расинг - Мирандес

10.01.2012, Вторник, 23:59 мск Сантандер, стадион Эль Сардинеро Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Расинг - Мирандес
Первый матч: 0 - 2
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 23:59 Мирандес 2:0 Расинг
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