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Атлетик - Альбасете

12.01.2012, Четверг, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Атлетик - Альбасете
Первый матч: 0 - 0
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 23:00 Альбасете 0:0 Атлетик
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