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Альбасете - Атлетик

03.01.2012, Вторник, 23:00 мск Альбасете, стадион Карлос Бельмонте Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Альбасете - Атлетик
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