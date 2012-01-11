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Леванте - Алькоркон

11.01.2012, Среда, 23:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Леванте - Алькоркон
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 3 января, вторник 23:59 Алькоркон 2:1 Леванте
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