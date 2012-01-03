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Алькоркон - Леванте

03.01.2012, Вторник, 23:59 мск Алькоркон, стадион Санто Доминго Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Алькоркон - Леванте
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