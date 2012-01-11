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Эспаньол - Кордоба

11.01.2012, Среда, 23:59 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Эспаньол - Кордоба
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 5 января, четверг 23:00 Кордоба 2:1 Эспаньол
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