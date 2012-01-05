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Кордоба - Эспаньол

05.01.2012, Четверг, 23:00 мск Кордоба, стадион Нуэво Арканхель Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Кордоба - Эспаньол
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