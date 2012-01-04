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Судьи
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес (Сантандер)

Реал - Малага

04.01.2012, Среда, 01:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Реал - Малага
Испания. Примера (2011/2012)
9 тур
22 октября, суббота 22:00 Малага 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
3 марта, четверг 23:55 Реал 7:0 Малага
7 тур
16 октября, суббота 23:55 Малага 1:4 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Малага 1:1 Реал
19 тур
24 января, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Малага
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 23:55 Малага 0:1 Реал
10 тур
8 ноября, суббота 22:00 Реал 4:3 Малага
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