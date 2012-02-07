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Хольштайн - Боруссия

07.02.2012, Вторник, 23:30 мск Киль, стадион Гольштайн-Штадион Германия. Кубок, 1/4 финала Хольштайн - Боруссия
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