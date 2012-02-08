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Хоффенхайм - Гройтер Фюрт

08.02.2012, Среда, 22:00 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Кубок, 1/4 финала Хоффенхайм - Гройтер Фюрт
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