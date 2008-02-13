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Расписание матчей
ПСВ - Хельсингборг
ПСВ - Хельсингборг: обзор матча 13 февраля 2008
ПСВ
13.02.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Хельсингборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСВ - Хельсингборг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
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1 : 1
25.10.2026
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20.10.2026
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25.10.2015
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18.10.2015
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04.10.2015
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2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
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