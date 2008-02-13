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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Португалия)
Помощники:
Жозе Рамалью, Жозе Тригу (оба - Португалия)
Делегат:
Педру Энрикеш (Португалия)

Марсель - Спартак

13.02.2008, Среда, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/16 финала , первый матч Марсель - Спартак
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