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Виктория - Шальке-04

16.02.2012, Четверг, 22:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Виктория - Шальке-04
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