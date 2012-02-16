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Лацио - Атлетико

16.02.2012, Четверг, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Лацио - Атлетико
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 4 0 2 8:4 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Васлуй 6 1 3 2 5:8 -3 6
4. Цюрих 6 1 2 3 5:8 -3 5
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