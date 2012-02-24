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Судьи
Главный судья:
Стефан Юханессон (Швеция)

Олимпиакос - Рубин

24.02.2012, Пятница, 00:05 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Трансляция: "НТВ" 23:45 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Олимпиакос - Рубин
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 14 февраля, вторник 15:00 Рубин 0:1 Олимпиакос
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