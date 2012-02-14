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Судьи
Главный судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Помощники:
Милован Ристич, Игор Радойчич (оба Сербия)

Рубин - Олимпиакос

14.02.2012, Вторник, 15:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 14:20 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:25 (вторник, 14 февраля) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Рубин - Олимпиакос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПАОК 6 3 3 0 10:6 +4 12
2. Рубин 6 3 2 1 11:5 +6 11
3. Тоттенхэм 6 3 1 2 9:4 +5 10
4. Шэмрок Роверс 6 0 0 6 4:19 -15 0
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