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Сток Сити - Валенсия

17.02.2012, Пятница, 00:05 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Сток Сити - Валенсия
Товарищеские матчи 2010

28 июля, среда 20:30 Валенсия 2:2 Сток Сити
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бешикташ 6 4 0 2 13:7 +6 12
2. Сток Сити 6 3 2 1 10:7 +3 11
3. Динамо К 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Маккаби ТА 6 0 2 4 8:17 -9 2
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