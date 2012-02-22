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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)

Манчестер Сити - Порту

22.02.2012, Среда, 21:00 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Манчестер Сити - Порту
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 17 февраля, пятница 00:05 Порту 1:2 Манчестер Сити
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