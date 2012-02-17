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Судьи
Главный судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Помощники:
Бахаттын Дуран, Мустафа Эйсой (оба Турция)

Порту - Манчестер Сити

17.02.2012, Пятница, 00:05 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Порту - Манчестер Сити
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