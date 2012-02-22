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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)

Марсель - Интер

22.02.2012, Среда, 23:45 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Марсель - Интер
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 7:6 +1 11
2. Марсель 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Олимпиакос 6 3 0 3 8:6 +2 9
4. Боруссия Д 6 1 1 4 6:12 -6 4
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