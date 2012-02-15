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Судьи
Главный судья:
Йонас Эриксон (Швеция)

Зенит - Бенфика

15.02.2012, Среда, 21:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ" 20:45 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Зенит - Бенфика
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 2 3 1 6:6 0 9
2. Зенит 6 2 3 1 7:5 +2 9
3. Порту 6 2 2 2 7:7 0 8
4. Шахтер Дн 6 1 2 3 6:8 -2 5
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