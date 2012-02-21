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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)

ЦСКА - Реал

21.02.2012, Вторник, 21:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "НТВ" 20:45 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч ЦСКА - Реал
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 1 2 8:7 +1 10
2. ЦСКА 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Трабзонспор 6 1 4 1 3:5 -2 7
4. Лилль 6 1 3 2 6:6 0 6
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