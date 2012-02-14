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Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Пейсли)
Помощники:
Аласдаир Росс, Дерек Роуз (оба Шотландия)

Байер - Барселона

14.02.2012, Вторник, 23:45 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Байер - Барселона
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 6 3 2 1 13:4 +9 11
2. Байер 6 3 1 2 8:8 0 10
3. Валенсия 6 2 2 2 12:7 +5 8
4. Генк 6 0 3 3 2:16 -14 3
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