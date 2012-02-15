Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)

Милан - Арсенал

15.02.2012, Среда, 23:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Милан - Арсенал
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 19:20 Арсенал 1:1 Милан
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, вторник 22:45 Милан 0:2 Арсенал
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/8 финала
первый матч		 20 февраля, среда 22:45 Арсенал 0:0 Милан
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 5 1 0 20:4 +16 16
2. Милан 6 2 3 1 11:8 +3 9
3. Виктория П 6 1 2 3 4:11 -7 5
4. БАТЭ 6 0 2 4 2:14 -12 2
...
  • Читайте нас: 