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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)
Помощники:
Роберто Алонсо Фернандес , Хуан Юсте Хименес
Резервный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес

Наполи - Челси

21.02.2012, Вторник, 23:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/8 финала , первый матч Наполи - Челси
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 4 1 1 11:6 +5 13
2. Наполи 6 3 2 1 10:6 +4 11
3. Манчестер Сити 6 3 1 2 9:6 +3 10
4. Вильярреал 6 0 0 6 2:14 -12 0
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