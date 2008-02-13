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Расписание матчей
АЕК - Хетафе
АЕК - Хетафе: обзор матча 13 февраля 2008
АЕК
13.02.2008, среда, 21:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча АЕК - Хетафе
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0
0
Желтые карточки
0
0
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