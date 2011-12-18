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Касива Рейсол - Аль-Садд

18.12.2011, Воскресенье, 11:30 мск Йокогама, стадион Международный стадион Иокогама Трансляция: "Россия 2" 11:25 (прямая) Клубный Чемпионат Мира Касива Рейсол - Аль-Садд
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