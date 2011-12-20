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Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс

20.12.2011, Вторник, 21:45 мск Валвейк, стадион Мандемакерс Голландия. Кубок, 1/8 финала Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
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