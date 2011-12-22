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Эйндховен - Витесс

22.12.2011, Четверг, 21:45 мск Эйндховен, стадион Ян Лоуверс Голландия. Кубок, 1/8 финала Эйндховен - Витесс
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