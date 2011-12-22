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Твенте - ПСВ

22.12.2011, Четверг, 23:45 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Кубок, 1/8 финала Твенте - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
11 тур
29 октября, суббота 22:45 Твенте 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
29 тур
2 апреля, суббота 20:45 Твенте 2:0 ПСВ
12 тур
30 октября, суббота 22:45 ПСВ 0:1 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
20 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Твенте
2 тур
9 августа, воскресенье 16:30 Твенте 1:1 ПСВ
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