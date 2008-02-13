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Расписание матчей
Галатасарай - Байер
Галатасарай - Байер: обзор матча 13 февраля 2008
Галатасарай
13.02.2008, среда, 20:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Галатасарай - Байер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
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- : -
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