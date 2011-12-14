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Касива Рейсол - Сантос

14.12.2011, Среда, 14:30 мск Тойота, стадион Тойота Трансляция: "Россия 2" 14:25 (прямая) Клубный Чемпионат Мира, 1/2 финала Касива Рейсол - Сантос
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